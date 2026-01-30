Председательство Туркменистана в СНГ станет продолжением политики нейтралитета

Председательство Туркменистана в СНГ является важным этапом продолжения последовательной политики страны, основанной на принципах нейтралитета. Об этом заявил журналистам посол Туркменистана в Беларуси, постоянный полномочный представитель при уставных и других органах СНГ Назаргулы Шагулыев.

«Председательство Туркменистана в СНГ является важным этапом продолжения последовательной политики Туркменистана, основанной на принципах нейтралитета – это добрососедство, взаимоуважение, равноправное партнерство. Председательство будет осуществляться согласно основополагающим документам СНГ», приводит слова дипломата агентство ТАСС.

Шагулыев подчеркнул, что Туркменистан исходит из того, что СНГ является важной, значимой региональной площадкой, которая объединяет страны, имеющие общую историю, язык, интересы, общую экономику.

В 2026 году председательство в органах СНГ перешло от Таджикистана к Туркменистану, который будет осуществлять его в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров иностранных дел, в Экономическом совете, Совете постоянных полномочных представителей стран Содружества при уставных и других органах и в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете.

Сегодня в Минске под председательством Туркменистана состоится первое заседание постоянных полномочных представителей стран Содружества при уставных и других органах СНГ. На этом заседании, по словам Шагулыева, будет представлена концепция председательства Туркменистана в СНГ в 2026 году и планы ее реализации.