Посольство Туркменистана в Бишкеке провело встречу по разъяснению значения девиза 2026 года

Вчера Посольство Туркменистана в Кыргызстане провело встречу, посвященную национальному девизу этого года «Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов», в рамках которой прошла презентация новой книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Türkmenistanyň Bitaraplygy – parahatçylygyň we ynanyşmagyň aýdyň ýoly».

Как сообщает МИД Туркменистана, в мероприятии приняли участие представители туркменской диаспоры и туркменские студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях Кыргызстана.

Участники встречи подробно рассказали о значимости девиза для дальнейшего укрепления суверенитета и международного авторитета страны. Отмечено, что глубокий символизм образа крылатых скакунов олицетворяет стремительное развитие и высокие устремления современного Туркменистана.

Была выражена уверенность, что девиз 2026 года станет мощным стимулом для упрочения позиций Туркменистана на мировой арене и будет способствовать продвижению его миролюбивого курса.