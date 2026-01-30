Дом для таможенников сдали в эксплуатацию в Балканском велаяте Туркменистана
В этрапе Этрек Балканского велаята торжественно открыли новый жилой дом для сотрудников Балканской велаятской таможни. Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы Туркменистана.
Дом в четыре этажа рассчитан на 24 квартиры. Территория вокруг дома благоустроена, созданы игровые площадки для детей.
Квартиры отвечают современным строительным нормам.
В ходе торжественной церемонии строителям, принимавшим участие в реализации проекта, были вручены памятные подарки от имени Президента Туркменистана.