Дом для таможенников сдали в эксплуатацию в Балканском велаяте Туркменистана

В этрапе Этрек Балканского велаята торжественно открыли новый жилой дом для сотрудников Балканской велаятской таможни. Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы Туркменистана.

Дом в четыре этажа рассчитан на 24 квартиры. Территория вокруг дома благоустроена, созданы игровые площадки для детей.

Квартиры отвечают современным строительным нормам.

В ходе торжественной церемонии строителям, принимавшим участие в реализации проекта, были вручены памятные подарки от имени Президента Туркменистана.