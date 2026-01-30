В Туркменистане «таможенным постом-2025» был признан Гарабогаз

В Центральном аппарате Государственной таможенной службы Туркменистана подвели итоги конкурсов «Образцовый таможенник-2025» и «Таможенный пост года-2025», ежегодно проводимых к Дню защитников Отечества.

Как сообщается на сайте Службы, по итогам оценки личного вклада в укрепление правопорядка и совершенствование законодательной базы, безупречного исполнения служебных обязанностей, а также высоких показателей служебной деятельности, ряд таможенников был признан победителями конкурса «Образцовый таможенник».

Им торжественно вручили соответствующие сертификаты и ценные подарки.

«Таможенным постом года» был признан пост «Гарабогаз» автомобильного пункта пропуска Гарабогаз Балканской велаятской таможни. Данный статус присвоен с учётом соблюдения воинской дисциплины, надлежащего содержания поста, благоустройства прилегающей территории и высоких показателей служебной деятельности в 2025 году.

Начальнику таможенного поста «Карабогаз» был вручен соответствующий сертификат.