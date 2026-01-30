В Туркменистане объявлен конкурс среди молодых журналистов

Редакция газеты «Туркменистан» совместно с Центральным советом Молодежной организации Туркменистана им. Махтумкули объявила творческий конкурс среди молодых журналистов под названием «Молодежь – строители великого будущего». Соответствующее объявление опубликовано в сегодняшнем выпуске газеты.

Конкурс организован с целью раскрытия и популяризации значения масштабных преобразований в Туркменистане в 2026 году, а также в честь 35-летия независимости страны.

Представленные на конкурс работы (статьи, эссе, интервью) могут рассказывать о новых объектах, введенных в эксплуатацию в честь знаменательных дат; значении инициатив Туркменистана по укреплению мира и доверия в мире; славе туркменских лошадей на конкретных примерах и с использованием достоверной информации. Эссе о трудящихся, общественных лидерах, известных коневодах, интервью по конкретным темам и статьи должны быть информативными, язык – художественным и выразительным.

Отправлять работы необходимо в редакцию газеты «Туркменистан» до 1 мая по адресу: Ашхабад, проспект Гарашлык, 100, здание Свободного творчества; или на электронный адрес (turkmenistan_gazeti@sanly.tm) с пометкой «Молодежь – строители великого будущего».

К работам, отправляемым в редакцию, авторы должны также приложить информацию о себе (адрес места учебы, работы или проживания, номер телефона и номер, подтверждающий электронную подписку).

В конкурсе могут участвовать журналисты в возрасте до 35 лет.

Конкурс состоится в мае. Победители будут награждены почетной грамотой Центрального совета Молодежной организации Туркменистана и памятными подарками.

Контактный номер: (+99312) 39-95-94.