В России с 1 сентября 2026 года отменят бакалавриат и магистратуру

С 1 сентября 2026 года в российских вузах вступит в силу новая система высшего образования: форматы «бакалавр» и «магистр» будут отменены, вместо них введут базовое и специализированное высшее образование . Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

По словам депутата, базовое высшее образование будет длиться от четырех до шести лет в зависимости от специальности, а специализированное — от одного до трех лет . Специализированное образование представляет собой обновленный формат магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими направлениями .

Важным изменением станет расширение доступа к бюджетным местам. Если ранее выпускники специалитета не могли претендовать на бюджетные места в магистратуре, теперь выпускник любой базовой программы сможет участвовать в конкурсе на бюджет . Аспирантура выделяется в отдельный уровень профессионального образования .

Изменения не затронут текущих студентов — все, кто уже обучается по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры, завершат учебу по действующим стандартам . Новые правила будут распространяться только на абитуриентов, поступающих в вузы с 2026/2027 учебного года.

Реформа готовилась несколько лет и опирается на результаты пилотных проектов . В 2023–2026 годах в России запустили пилотный проект в шести вузах, где новую модель испытывали в реальном учебном процессе .

Обсуждение отказа от Болонской системы началось еще в 2022 году.

Депутат отметила, что переход особенно важен для инженерных и наукоемких специальностей . По данным Министерства науки и высшего образования, массовый переход на новую систему запланирован на 2027/2028 учебный год и затронет все вузы страны вне зависимости от их ведомственной принадлежности и формы собственности .