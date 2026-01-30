В Пекине рассказали о национальном девизе Туркменистана в 2026 году

В Посольстве Туркменистана в Китае вчера была проведена встреча, посвященная девизу 2026 года «Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов», в рамках которой прошла презентация книги Президента Сердара Бердымухамедова «Нейтралитет Туркменистана – светлый путь мира и доверия».

Как сообщает МИД Туркменистана, на встрече присутствовали Генеральный секретарь Ассоциации коневодства Китайской Народной Республики, представители Туркмено-китайского культурного центра, главные редакторы и журналисты изданий Psearcher и Lookwe, а также преподаватели высших учебных заведений города Пекина и туркменские студенты, обучающиеся в данных вузах.

Посол Туркменистана Парахат Дурдыев в своём выступлении проинформировал участников о провозглашении 2026 года годом «Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов», а также раскрыл для участников основное содержание и значение книги «Нейтралитет Туркменистана – светлый путь мира и доверия».

Китайские партнёры в своих выступлениях отметили высокий уровень и динамичное развитие туркмено-китайских отношений, значительные достижения Туркменистана.

В рамках мероприятия специалисту Академии сельскохозяйственных наук Китайской Народной Республики и Университета Внутренней Монголии по биохимии и молекулярной биологии Вэйю Хуакайю торжественно вручили свидетельство о вступлении в Международную ассоциацию алабаев.