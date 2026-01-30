В апреле в Туркменистане пройдет студенческий хакатон

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт готовится к проведению хакатона «ИT-Интеллект: Цифровой Тест – 2026», который пройдет в онлайн-формате с 20 по 21 апреля.

В этой связи вуз приглашает к участию студентов средних профессиональных и высших учебных заведений Туркменистана.

Хакатон будет проходить в виде индивидуальных и командных соревнований. От каждого учебного заведения может участвовать одна команда из трех учащихся, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Желающим принять участие в конкурсе необходимо до 6 апреля заполнить анкету по установленному образцу и отправить по электронной почте sedahojayev06@gmail.com.

Дополнительная информация о проведении хакатона доступна на сайте института, а также по телефону: +99362665547.