Турция призвала ускорить развитие Транскаспийского коридора совместно с Туркменистаном

Турция и Туркменистан должны ускорить усилия по развитию мультимодального транспорта в рамках Транскаспийского коридора на двустороннем и трехстороннем уровне с участием Азербайджана. Об этом заявил на пресс-конференции посол Турции в Ашхабаде Ахмет Демирок.

«Я хотел бы обратить внимание на некоторые вопросы, касающиеся нашей повестки дня в области транспорта. Как известно, Транскаспийский транспортный коридор (Средний коридор) выделяется как безопасный и практичный маршрут. Мы с удовлетворением отмечаем рост интереса США и Европейского союза к этому коридору в последнее время», – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Туркменистан является важным маршрутом для доставки турецких товаров на центральноазиатские рынки, а Турция занимает важное место для Туркменистана в транспорте в европейском направлении.

«В этих рамках мы считаем, что для повышения эффективности «Среднего коридора» наши усилия по развитию мультимодального транспорта на двустороннем уровне и трехстороннем уровне с включением Азербайджана, по упрощению и ускорению операций должны быть ускорены», – отметил Демирок.

Посол высоко оценил усилия Туркменистана по развитию транспортной и логистической инфраструктуры. Дипломат также отметил, что Турция всегда готова к сотрудничеству с туркменскими партнерами в рамках усилий по развитию транспортной и морской инфраструктуры в Каспийском море.