Турецкие компании готовы участвовать в строительстве второго этапа города Аркадаг

Турецкие компании готовы взять на себя новые работы в перспективных проектах Туркменистана, включая второй этап строительства города Аркадаг, возводимого по концепции «умного города». Об этом заявил на пресс-конференции посол Турции в Ашхабаде Ахмет Демирок.

«Благодаря богатым природным ресурсам и трудолюбию туркменского народа, Туркменистан в настоящее время является одной из самых быстрорастущих экономик в мире», – отметил дипломат.

По его словам, за 35 лет независимости Туркменистан превратился в современную страну с образцовыми городами, дорогами, аэропортами, заводами, школами и больницами мирового уровня.

Демирок подчеркнул, что турецкая сторона гордится вкладом своих компаний в крупные инвестиционные проекты страны. «Выражаем благодарность правительству Туркменистана за поддержку наших компаний», – сказал он.

Посол сообщил, что с момента обретения Туркменистаном независимости турецкие компании успешно завершили в стране более 1000 проектов на общую сумму свыше 54 млрд долларов. Среди реализованных объектов – электростанции, линии электропередачи, автодороги, жилые дома, торговые центры, университеты, школы, гостиницы, заводы, каналы, музеи, парки, больницы и порты.