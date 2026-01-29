Товарооборот между Туркменистаном и Турцией достиг 2 миллиардов долларов за 11 месяцев 2025 года

Объем торговли между Туркменистаном и Турцией за 11 месяцев 2025 года составил около 2 миллиардов долларов США. Об этом сообщил посол Турции в Туркменистане Ахмет Демирок в ходе пресс-конференции, состоявшейся 28 января в Ашхабаде.

Дипломат отметил, что отношения между Туркменистаном и Турцией развиваются во всех сферах на основе взаимной выгоды. Динамика, достигнутая в двусторонних отношениях, отражается и на торгово-экономическом сотрудничестве.

«Наша страна продолжает оставаться одним из крупнейших торговых партнеров Туркменистана», — подчеркнул посол.

Демирок отметил, что потенциал двусторонней торговли с Туркменистаном значительно выше. По его словам, торговый оборот между странами будет увеличиваться в ближайшем будущем, и совместная цель в 5 миллиардов долларов вполне достижима.

Посол выразил уверенность, что предстоящие выставки и совместные экономические мероприятия внесут значительный вклад в развитие экономического сотрудничества между двумя странами.