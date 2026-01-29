Представители туркменского вуза участвуют в образовательной программе «Feel Korea! with KNU»

Преподаватель корейского языка Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади А. Сейитбердыева и студенты направления подготовки «Педагогическое образование» (корейский язык, туркменский язык и литература) принимают участие в краткосрочной образовательной программе по корейскому языку и культуре «Feel Korea! with KNU», проводимой Канвонским национальным университетом в корейских городах Сеул и Чхунчхон.

Поездка туркменской делегации проходит в период с 19 января по 2 февраля в рамках «Меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области науки и образования между Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади и Канвонским национальным университетом».

В ходе образовательной программы участники посещают практические занятия по корейскому языку, направленные на развитие коммуникативных навыков в сфере повседневного общения. На занятиях студенты учатся писать сложные корейские слова, совершенствуя свои навыки письменной и устной речи.

Также туркменские участники посетили национальные музеи городов Чхунчхон и Сеул, где ознакомились с историческим и культурным наследием, а также природными достопримечательностями.