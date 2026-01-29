Около 40 тыс. студентов из Туркменистана обучаются в Турции в 2025-2026 учебном году

Около 40 тысяч студентов из Туркменистана обучаются в турецких вузах в 2025-2026 учебном году, Турция является основной страной, выбираемой туркменской молодежью для получения высшего образования. Об этом заявил на пресс-конференции посол Турции в Туркменистане Ахмет Демирок.

«По данным Совета высшего образования, в 2025-2026 учебном году в нашей стране обучается около 40 тыс. студентов из Туркменистана, что является самой основной страной, выбираемой туркменской молодежью для обучения. Это еще один показатель нашего братства с Туркменистаном», – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что сотрудничество в образовании является приоритетным направлением двусторонних отношений. «Со времени обретения Туркменистаном независимости мы также стараемся внести свой вклад в получение лучшего образования туркменской молодежью через наши образовательные учреждения и программу стипендий Турции для студентов», – отметил Демирок.

По его словам, в рамках программы стипендий Турции с 1992 года было предоставлено стипендий более чем 5 тыс. туркменских студентов.

Посол также сообщил, что в Ашхабаде функционирует Совместная турецко-туркменская общеобразовательная школа, где обучается 686 учащихся от подготовительного класса до лицея. «Мы гордимся нашими молодыми людьми, получающими образование в нашей школе», – добавил он.

Демирок проинформировал, что прием заявок на программу стипендий Турции на 2026 год начался 10 января и продлится до 20 февраля. Подробную информацию можно получить на веб-сайте программы.