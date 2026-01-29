Министр торговли Турции посетит с визитом Туркменистан

Министр торговли Турецкой Республики Омер Болат с официальной делегацией посетит Туркменистан 10-12 февраля для участия в церемонии открытия 12-й выставки турецкой экспортной продукции, сообщило посольство Турции в Ашхабаде.

В выставке примут участие около 100 турецких компаний и ассоциаций. Мероприятие направлено на предоставление турецким компаниям платформы для представления своей продукции на туркменском рынке и расширения деловых возможностей.

«Все туркменские компании приглашаются посетить мероприятие, чтобы ознакомиться с высококачественными турецкими товарами и оценить перспективы сотрудничества с турецкими фирмами», – отмечается в сообщении посольства.

В ходе визита министр Болат также проведет ряд встреч на высоком государственном уровне.