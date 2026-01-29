КЭ «Туркментелеком» принимает заявки на настройку услуг онлайн

КЭ «Туркментелеком» предоставляет абонентам возможность подать заявку на настройку и обслуживание услуг связи в онлайн-формате. Электронная форма доступна на официальной странице компании:

https://telecom.tm/ru/sargyt/

Сервис рассчитан как на физических, так и на юридических лиц и действует во всех регионах страны — в Ашхабаде, Ахалском, Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах.

При подаче заявки пользователю необходимо указать свой статус, выбрать регион, а также нужную услугу — интернет или кабельное телевидение. В случае если абонент не смог самостоятельно решить проблему с подключением или настройкой интернета, предусмотрена возможность вызова технического специалиста.

Для оформления обращения требуется заполнить электронную форму, указав фамилию, имя и отчество, точный адрес, электронную почту, номер договора на оказание услуг «Туркментелеком», а также контактные данные — домашний и мобильный телефоны. В отдельном поле можно кратко описать суть возникшей проблемы.

Дополнительно абоненты могут обратиться по телефону +993 12 92-11-43. Прием обращений осуществляется с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Онлайн-сервис позволяет упростить взаимодействие с оператором связи и ускорить процесс решения технических вопросов.