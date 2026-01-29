Защитник сборной Туркменистана Джумаев стал первым легионером «Арала»

Защитник национальной сборной Туркменистана Вепа Джумаев стал первым иностранным игроком в истории узбекского футбольного клуба «Арал», выступающего в Про-лиге (второй дивизион), сообщает пресс-служба команды.

25-летний футболист имеет богатый опыт выступлений за рубежом. В прошлом сезоне Джумаев играл за белорусский «Витебск», а до этого защищал цвета таких клубов Беларуси, как «Локомотив» и «Энергетик-БГУ». Карьеру начинал в ашхабадском «Копетдаге».

С 2023 года Джумаев выступает за сборную Туркменистана, в составе которой провел 6 матчей и забил 1 гол.