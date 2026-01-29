В Туркменистане запущена Программа ЮНИСЕФ на 2026-2030 годы для продвижения прав детей

ЮНИСЕФ в партнерстве с Правительством Туркменистана официально запустили страновую программу ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2026–2030 годы, подтвердив общую приверженность обеспечению того, чтобы каждый ребенок рос здоровым, учился и был защищен.

Программа сосредоточена на ускорении национального прогресса в ключевых приоритетных областях, имеющих решающее значение для благополучия детей. К ним относятся выживание, здоровье и питание детей с особым вниманием к здоровью матери, новорожденного и ребенка; инклюзивное и качественное образование для улучшения результатов обучения всех детей; защита детей, включая предотвращение насилия и укрепление системы альтернативного ухода, а также содействие полноценному участию детей; социальная политика и использование фактических данных для устранения неравенства и поддержки принятия обоснованных решений; а также климатическая устойчивость и программы, учитывающие риски, для защиты детей от текущих и будущих потрясений.

Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Джалпа Ратна отметила:

«Новая страновая программа основана на видении и лидерстве Правительства в отношении детей. ЮНИСЕФ гордится тем, что поддерживает Туркменистан в укреплении инклюзивных и устойчивых систем. Благодаря нашему взаимодействию с партнерами, гражданским обществом, детьми, родителями и подростками, страновая программа направлена ​​на достижение устойчивых результатов и помощь каждому ребенку в раскрытии его полного потенциала».

Ключевые результаты Страновой Программы на 2021–2025 годы в продвижении прав детей и укреплении национальных систем включают улучшение здоровья матери и ребенка за счет повышения квалификации 5000 медицинских работников и охвата иммунизацией, которая стабильно превышает 95% и включает 14 жизненно важных вакцин; улучшение питания за счет обогащения пшеничной муки железом и фолиевой кислотой путем закупки 120 тонн витаминно-минеральных премиксов ежегодно и поддержки грудного вскармливания.

Расширены программы раннего развития ребенка и воспитания детей, в рамках которых более 80 000 воспользовались услугами раннего развития ребенка в демонстрационных медицинских учреждениях. Имеется прогресс в вопросах инклюзивного и качественного образования, в рамках которого 70 специалистов прошли обучение для повышения междисциплинарной поддержки детей с инвалидностью; а также идет укрепление защиты детей и социальных служб, благодаря чему более 7000 семей получили комплексные услуги социальной поддержки (из которых более 30% — дети, более 60% — женщины, 25% — люди и дети с инвалидностью).

Инвестиции в повышение устойчивости к изменению климата, включая пилотный проект «Зеленая школа» в 20 школах, готовность к стихийным бедствиям, сбор данных путем завершения MICS7 и управление, дополнительно способствовали планированию на основе фактических данных, подотчетности и прогрессу в достижении национальных приоритетов в области прав ребенка и Целей устойчивого развития.