Швейно-обувной комплекс на западе Туркменистана демонстрирует значительный рост производства

Государственный комплекс швейной и обувной фабрик имени Героя Туркменистана Гурбансолтан эдже, расположенный в этрапе Махтумкули Балканского велаята, продемонстрировал значительный рост производства. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

За 2025 год общая стоимость выпущенной швейной продукции превысила 17 миллионов 197 тысяч манатов, в то время как обувное производство принесло в государственную казну более 19 миллионов 697 тысяч манатов. Темп роста производства составил 133%.

Отметим, что продукция комплекса пользуется спросом у населения не только в регионе, но и по всей стране.