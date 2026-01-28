Туркменистан и Канада проведут межмидовские консультации

Сегодня состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Туркменистане (с резиденцией в городе Астана) Кристофером Дагганом.

Стороны выразили заинтересованность двух стран к развитию конструктивного взаимодействия. В числе приоритетных направлений обозначена активизация партнёрства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В целях активизации двустороннего сотрудничества дипломаты рассмотрели возможность проведения межмидовских консультаций в этом году. Наряду с этим отмечена целесообразность совершенствования двусторонней договорно-правовой базы, сообщает МИД Туркменистана.