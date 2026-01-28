Туркменистан ведет подготовку к 84-му заседанию Совета по железнодорожному транспорту СНГ

В Туркменистане ведется подготовка к 84-му заседанию Совета по железнодорожному транспорту Содружества Независимых Государств, которое состоится в Ашхабаде, сообщается на сайте АООТ “Демирёллары“ Министерства железнодорожного транспорта страны.

Согласно повестке дня будут обсуждаться вопросы, касающиеся выполнения решений, принятых в ходе предыдущих совещаний, показателей и эффективности международных грузовых и пассажирских перевозок железнодорожными администрациями, а также будут рассматриваться планы формирования расписаний пассажирских, грузовых и контейнерных поездов, ценовая политика и осуществление взаиморасчетов между железнодорожными администрациями.

Напомним, что заместитель министра железнодорожного транспорта Туркменистана С. Нурбердиев в своем выступлении на экономическом форуме СПЕКА в Ашхабаде подчеркнул, что Ашхабад активно работает над превращением региона в важный транспортный узел и приглашает партнеров к участию в перспективных логистических проектах.

83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту СНГ проходило в Баку 25–26 ноября 2025 года.