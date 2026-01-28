Туристический поезд Jibek Joly соединит три страны Центральной Азии

Международный туристический поезд Jibek Joly («Шелковый путь») впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан в рамках единого маршрута по местам древней торговой магистрали между Востоком и Западом. Об этом сообщила пресс-служба национального оператора железных дорог «Казахстан темір жолы» (КТЖ).

«С 20 по 25 марта 2026 года международный туристический поезд Jibek Joly объединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан в рамках единого культурно-познавательного маршрута. Впервые в истории проекта маршрут расширен до Душанбе», – говорится в сообщении.

Маршрут пройдет по пути: Алматы – Туркестан – Самарканд – Душанбе – Ташкент – Алматы. Участники тура познакомятся с традициями народов Центральной Азии, национальными обрядами и музыкой региона.

Договоренность о запуске туристических поездов между Казахстаном и Узбекистаном была достигнута в конце 2024 года.