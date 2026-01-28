Порты Туркменбаши и Баку договорились о развитии сотрудничества

Делегация Туркменбашинского международного морского порта во главе с директором Парахатом Джумаевым провела переговоры с руководством Бакинского международного морского порта в рамках рабочего визита в Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

Во встрече с директором ООО «Бакинский международный морской порт» Эльдаром Салаховым также принял участие посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Элясов.

Стороны обсудили укрепление стратегического партнерства в сфере логистики между портами Туркменбаши и Баку (Алят). Сотрудничество направлено на наращивание грузопотока через Каспийское море, развитие Среднего коридора и расширение транспортных связей на фоне роста взаимного товарооборота.

По итогам переговоров отмечены успехи в увеличении объемов грузоперевозок и упрощении трансграничных процедур. Снижение тарифов на морские и железнодорожные услуги способствовало росту мультимодальных перевозок и расширению транзитной контейнерной перевалки.

Участники встречи подчеркнули значение развития международного транзитно-транспортного коридора Каспийское море – Черное море с участием портов Туркменбаши, Баку, Поти, Батуми и Констанца. Были рассмотрены перспективы активизации сотрудничества с заинтересованными партнерами, включая Евросоюз.