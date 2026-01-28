Житель России полгода доказывал через суд, что он жив, после ошибки в больнице

Житель Омска спустя полгода через суд доказал, что он жив, после того как из-за медицинской ошибки был признан умершим в государственных базах данных. Об этом со ссылкой региональную прокуратуру пишет РИА Новости.

62-летний пенсионер в июле 2025 года получил уведомление от портала государственных услуг «Госуслуги» о блокировке его учетной записи и банковских карт в связи со смертью. При обращении в банки и государственные учреждения мужчине также сообщили, что он числится умершим в официальных реестрах.

Как выяснила прокуратура, ошибка произошла в медицинском учреждении. Сотрудники больницы внесли персональные данные пенсионера в медицинскую карту скончавшегося пациента, после чего на его имя были оформлены свидетельство о смерти и другие документы.

«По результатам проверки прокуратура внесла представление в медицинское учреждение, а также в интересах 62-летнего мужчины направила в суд исковое заявление об установлении юридического факта нахождения его в живых, внесении изменений в актовую запись акта о смерти, первичное свидетельство и справку о смерти, а также компенсации морального вреда в общей сумме 40 тыс. рублей», – сообщили в прокуратуре.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и признал мужчину живым. Ему также была назначена компенсация морального вреда.

Портал «Госуслуги» – единая цифровая платформа для получения государственных и муниципальных услуг в России, через которую граждане могут взаимодействовать с различными ведомствами в электронном виде.