В Туркменистане выращивают «полезных насекомых» для защиты сельхозкультур

В Туркменистане начали работу 370 биологических хозяйств, занятых выращиванием насекомых-энтомофагов для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Биофабрики, предприятия и лаборатории государственной и частной форм собственности с середины зимы приступили к разведению «полезных насекомых» – помощников в борьбе за урожай. Основными видами энтомофагов, используемых в стране, являются златоглазка и габробракон. Они помогают бороться с вредителями хлопчатника на различных стадиях развития.

Биологический метод защиты растений применяется наряду с агротехническими мерами. Главными противниками на полях остаются паутинный клещ, хлопковая совка, табачный трипс и тля, которые паразитируют на всех частях растений – от прорастающих семян до созревающих коробочек.

Для снижения численности вредителей на хлопковых полях убирают оставшиеся после уборки стебли, проводят глубокую вспашку. В период вегетации вместе с применением инсектицидов и фунгицидов используются органоминеральные удобрения, способствующие получению устойчивых к болезням растений.

Все препараты для защиты растений проходят регистрацию в Государственной комиссии и тщательную проверку на результативность в почвенно-климатических условиях Туркменистана.