В столице Туркменистана организуют ярмарку вакансий

Управление труда и занятости населения Ашхабада совместно с городским комитетом Партии промышленников и предпринимателей проведет 4 февраля ярмарку вакансий. Мероприятие состоится в здании Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана с 9:00 до 12:00, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В ярмарке примут участие отделы труда и занятости Багтыярлыкского, Беркарарлыкского, Бюзмейинского и Копетдагского этрапов столицы. Организации, предприятия и предприниматели приглашаются подать сведения о вакантных местах до 1 февраля.

Соискателям необходимо иметь при себе паспорт и трудовую книжку. Справки по телефону Управления труда и занятости: 39-34-56.