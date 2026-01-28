Ахалский велаят привлекает подрядчиков для строительства социальных объектов

Хякимлик Ахалского велаята объявил о привлечении местных строительных организаций для реализации проектов социально-культурного назначения. Об этом говорится в объявлении в газете «Нейтральный Туркменистан».

Речь идет о строительстве объектов инженерного обеспечения, автомобильных дорог, а также реконструкции и благоустройстве действующих объектов в населенных пунктах этрапов велаята.

Заинтересованным юридическим лицам предлагается направлять заявки и предложения в Управление капитального строительства Ахалского велаята по адресу: город Анау, улица Ахал, 4. Телефоны для справок: (+993 137) 33-4-17, 33-5-40, факс: (+993 12) 59-43-27.