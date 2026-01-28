Авиакомпания «Туркменистан» обновила расписание международных рейсов

Авиакомпания «Туркменистан» опубликовала обновленное расписание международных рейсов, действующее с 25 января. Из Ашхабада выполняются регулярные рейсы в 14 городов, включая страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте авиакомпании, из международного аэропорта Ашхабада осуществляются рейсы в Объединенные Арабские Эмираты (Дубай, Абу-Даби), Саудовскую Аравию (Джидда), Индию (Дели), Китай (Пекин), Таиланд (Бангкок), Вьетнам (Хошимин), Малайзию (Куала-Лумпур), Республику Корея (Сеул), Великобританию (Лондон), Германию (Франкфурт), Италию (Милан), Россию (Казань) и Турцию (Стамбул).

Наиболее частые рейсы выполняются в Стамбул, а также в Казань. В страны Персидского залива выполняется до семи рейсов в неделю. Рейсы в азиатские города выполняются от одного до двух раз в неделю. Европейские направления обслуживаются дважды в неделю.