Туркменистан активно взаимодействует с Индией в области культуры и образования – Мередов

Туркменистан проводит активную работу по изучению и сохранению общих культурных ценностей с Индией, а также налаживает взаимодействие в области образования, заявил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов на торжественном приеме по случаю 76-й годовщины Дня Республики Индии.

«Неотъемлемой частью туркмено-индийских отношений являются культурные связи. Мы проводим активную работу по изучению, сохранению и приумножению общих культурных ценностей туркменского и индийского народов и их вклада в общечеловеческое наследие», – сказал глава МИД. Он отметил, что в 2024 году в культурно-парковом комплексе «Махтумкули Фраги» был воздвигнут памятник индийскому писателю, поэту, композитору и общественному деятелю Рабиндранату Тагору.

«В Туркменистане мы с любовью и уважением относимся к богатейшей культуре Индии, ее музыке, кинематографии и литературе, а также налаживаем активное взаимодействие в области образования. В частности, по линии индийской программы технического и экономического сотрудничества и стипендий, предлагаемых Индийским советом по культурным связям», – добавил министр.

Мередов передал от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова сердечные поздравления индийским друзьям по случаю национального праздника. Он подчеркнул, что история туркмено-индийских отношений уходит корнями в глубокую древность, страны объединяют прочные цивилизационные узы и близость базовых духовных ценностей.