Президент Узбекистана наградил президента Олимпийского совета Азии государственным орденом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил Орден Почета Национального олимпийского комитета страны шейху Джоаану бин Хамаду Аль Тани. Церемония награждения состоялась 25 января в рамках 46-й Генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии в Ташкенте.

Государственная награда присуждена в знак признания значительного вклада шейха Джоаана в развитие олимпийского движения и спорта на азиатском континенте. Отмечаются его преданность делу, стратегическое видение и активная работа по продвижению спортивных инициатив в регионе.

Награда символизирует уважение, единство и стремление к достижению высоких результатов, а также подчеркивает общую приверженность олимпийским идеалам и дальнейшему развитию спорта в Азии.​​​​​​​​​​​​​​​​