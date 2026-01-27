Президент Туркменистана провел совещание по вопросам агропромышленного сектора

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание в формате видеоконференции с участием заместителя председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыева и хякимов велаятов, на котором были рассмотрены вопросы агропромышленного сектора страны и ход сезонных сельскохозяйственных работ в регионах. Об этом сообщает TDH.

Глава государства подчеркнул важную роль сельскохозяйственной отрасли в национальной экономике и поручил держать под строгим контролем выполнение агротехнических мероприятий, включая уход за посевами пшеницы и подготовку к весенней посевной кампании.

Заместитель председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев отчитался о ходе сезонных сельскохозяйственных кампаний в стране. Как сообщалось, в целях выращивания богатого урожая пшеницы и обеспечения населения хлебопродуктами в достатке на полях велаятов осуществляется уход за посевами согласно агротехническим требованиям. В рамках подготовки к закладке основы будущего урожая хлопка на завершающем этапе находится вспашка полей. Наряду с этим продолжаются выравнивание и гребневание земель, а также полив.

Ведутся работы по подготовке к сезону высококачественных семян хлопчатника для производителей и сельскохозяйственной техники, которая будет задействована в посевной. Одновременно проводятся вспашка и выравнивание земельных площадей, отведенных под картофель и овощебахчевые культуры, а также отбор семенного материала к весне.

Президент Туркменистана отметил важную роль в национальной экономике сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающей в полном объеме сырьем пищевую и текстильную промышленность. Глава государства акцентировал внимание на том, что строгое соблюдение агротехнических норм в ходе сезонных мероприятий способствует достижению высоких результатов в сельскохозяйственном производстве.