Индия и Туркменистан заинтересованы в содействии миру и стабильности в регионе – посол

Индия и Туркменистан заинтересованы в содействии миру и стабильности в регионе и борьбе с угрозами терроризма, экстремизма и наркоторговли, заявил посол Индии в Туркменистане Бандару Вилсонбабу на торжественном приеме по случаю 76-й годовщины Дня Республики Индии.

«Отрадно отметить, что давние и дружественные отношения между Индией и Туркменистаном неуклонно развиваются в последние годы, и наши страны продолжают тесно сотрудничать в рамках ООН и Диалога «Индия – Центральная Азия». Индия и Туркменистан заинтересованы в содействии миру и стабильности в регионе и борьбе с угрозами терроризма, экстремизма, радикализации, наркоторговли, киберпреступности», – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Индия твердо стоит на стороне мира, однако не будет воздерживаться от принятия решительных мер для защиты своего народа от терроризма. Посол выразил благодарность правительству и народу Туркменистана за поддержку и солидарность с Индией в этой борьбе.

Вилсонбабу добавил, что Индия продолжит делиться опытом и знаниями в области развития с Туркменистаном, особенно в сферах обороны и безопасности, нефти и газа, здравоохранения и фармацевтики, цифровой инфраструктуры.