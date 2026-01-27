В Ташкенте избрали нового главу Олимпийского совета Азии

Президент Олимпийского комитета Катара шейх Джоан бин Хамад Аль-Тани избран председателем Олимпийского совета Азии (ОСА). Выборы состоялись на 46-й Генеральной ассамблее организации в Ташкенте, передает корреспондент Turkmenportal.

«Азия – самый большой и разнообразный континент в олимпийской семье. Это разнообразие – наша самая большая сила. Но оно также требует от нас единства, основанного на взаимном уважении и нашей общей приверженности олимпийским ценностям», – заявил новоизбранный глава ОСА.

Он подчеркнул, что благодаря единству можно превратить разнообразие в возможности, расширить права национальных олимпийских комитетов и предоставить молодежи платформу для достижения успеха на мировой спортивной арене.

На посту президента ОСА шейх Джоан бин Хамад Аль-Тани сменил представителя Индии Рандхира Сингха, который досрочно покинул должность по состоянию здоровья.

В генассамблее ОСА приняли участие генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Туркменистана Ата Акмаммедов и председатель Государственного комитета Туркменистана по физкультуре и спорту Аллаберды Сапаров.

