В Музее изобразительных искусств Туркменистана открыта выставка в честь защитников Отечества

В Музее изобразительных искусств Туркменистана развёрнута тематическая выставка живописных и скульптурных работ туркменских художников, посвященная Дню защитников Отечества, отмечаемому в Туркменистане 27 января.

На церемонии открытия экспозиции присутствовали военнослужащие, представители Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули, факультета гражданской обороны Туркменского архитектурно-строительного института, курсанты Пограничного института Туркменистана, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

С тематической выставкой гостей ознакомила главный хранитель музея Мяхри Атдаева. На многих картинах отражена служба пограничников: «Тишина» Атабаллы Кичикулова, «Погранслужба» и «На привале» Геннадия Бабикова, «Учения десантников» Нуры Ходжамухаммедова, «Мирная страна» Дурды Байрамова и другие.

Включены в экспозицию и произведения, созданные на тему героического вклада в Победу над фашизмом туркменских военнослужащих, а также портреты военнослужащих с орденами и медалями.