В Капланкырском заповеднике Туркменистана проведен зимний учет птиц

Во второй декаде января в Капланкырском государственном природном заповеднике был проведен зимний учет птиц. Об этом сообщается на сайте Министерства охраны окружающей среды Туркменистана.

Учет проходил в прилегающих к заповеднику районах озер Зенгибабаба, Узыньшор, Атабайшор и Сарыкамыш, вдоль Дашогузского притока туркменского озера «Алтын Асыр», а также в других районах заповедника.

Выезды были осуществлены специалистами заповедника при поддержке проекта Программы развития ООН (ПРООН) «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами, имеющими высокую природную ценность в Аральском регионе, для получения многосторонних выгод».

Учет птиц проводился на автомобиле (811 км) и пешком (36 км). В качестве одной зоны наблюдения были выбраны небольшие озера (Зенгибаба, Узыншор и Атабайшор), озеро Сарыкамыш было разделено на участки (Мергенашан, Машрык-Аджи, Гуланлы, Халлычакан), а наблюдение проводилось в местах скопления птиц с одной точки. Наблюдение осуществлялось с использованием специальной оптики.

В результате исследования было зарегистрировано 45 видов птиц. Из них 9 видов являются оседлыми птицами, в частности: представители соколиных, сов и воробьиннобразных, включая обыкновенную сову, ястреба, сойку, пустынную ворону и трясогузку, которых можно увидеть в заповеднике круглый год.

Остальные зарегистрированные птицы были перелетными, гнездящимися и зимующими видами. Среди птиц водоплавающие составили 26 видов, или 57,7%.

В результате было зарегистрировано в общей сложности 32 416 птиц.

Ранее мы сообщали о выезде учетчиков на Копетдагское водохранилище и Алтын кёл (Куртлинское озеро).