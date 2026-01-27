В западном регионе Туркменистана торжественно открыли здание этрапской прокуратуры

В этрапе Эсенгулы Балканского велаята торжественно открыли новое административное здание прокуратуры.

В церемонии открытия приняли участие сотрудники велаятского и этрапского хякимликов, военнослужащие, члены Халк Маслахаты, депутаты Меджлиса, представители общественных организаций, старейшины и местные жители, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В новом двухэтажном здании созданы все условия для эффективной работы сотрудников прокуратуры. Рабочие кабинеты укомплектованы современной оргтехникой, компьютерами и мебелью. Здание обеспечено системами связи, отопления, кондиционирования и бесперебойным электроснабжением.

В ходе церемонии ведущим строителям предприятия «Rysgally zähmet», проявившим образцовую работу при возведении нового современного здания, были вручены ценные подарки.

В завершение мероприятия был дан праздничный садака.