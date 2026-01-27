В Ашхабаде победители конкурса статей по зеленой энергетике получили в подарок поездку за рубеж

В Ашхабаде в отеле «Йылдыз» подвели итоги конкурса «Зелёная энергия — светлое будущее», организованного государственным концерном «Туркменгаз», редакцией газеты «Небит-газ», Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) и электронной газетой «Ussatnews».

Конкурс стартовал в мае 2025 года в рамках Международного года мира и доверия и был направлен на повышение осведомлённости общества о современных энергетических решениях и поддержку национальных приоритетов Туркменистана в области экологии, энергосбережения и климатической политики, сообщает Ussatnews.

Среди конкурсных материалов — десятки публикаций из разных регионов Туркменистана. Лучшие статьи были опубликованы на страницах газеты «Небит-газ», а также на сайтах oilgas.gov.tm и ussatnews.com.

I место конкурса заняли: Ахмет Гельдыев (редактор отдела газеты «Ватан»), Сапаргылыч Дурдыгылыджов (заведующий лабораторией Научно-исследовательского института природного газа государственного концерна «Туркменгаз»), Маммет Маммедов (заведующий отделом газеты «Небит-газ»).

II место было присуждено: Нурмухаммет Алланазаров (инженер Научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Государственного энергетического института Туркменистана), Ягмыр Атаев (главный специалист Управления охраны окружающей среды Министерства охраны окружающей среды Туркменистана, слушатель Академии государственной службы при Президенте Туркменистана), Мухамметнур Язгельдиев (студент Туркменского государственного института культуры).

III место: Кериммухаммет Мухамметоразов (специалист Министерства образования), Аннаджемал Амангылыджова (преподаватель Института телекоммуникаций и информатики), Набат Вепаева (специалист общественной организации «Юный натуралист»).

Участникам, занявшим I место, вручили сертификаты на зарубежную ознакомительную поездку в рамках проекта «Европейский Союз за зеленое развитие Туркменистана: Политический диалог и климатические действия на 2024–2028 гг.», финансируемого ЕС и МИД Германии.

Участники, занявшие II и III места, получили памятные подарки, отмечает источник.