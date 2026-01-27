Биржа Туркменистана зафиксировала сделки на $8,5 млн за неделю

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана на прошлой неделе зарегистрировано 16 сделок с иностранными предпринимателями на общую сумму свыше $8,459 млн, сообщает ТДХ.

Как отмечается в сообщении, предприниматели из Афганистана и Объединенных Арабских Эмиратов приобрели карбамид, произведенный на предприятии государственного концерна «Туркменхимия». Кроме того, за иностранную валюту предпринимателям из Азербайджана, Турции, Сербии и Кыргызстана были реализованы портландцемент, хлопчатобумажная пряжа, коротковолокнистый хлопок, джинсовые изделия и густой экстракт корня солодки.

Отечественные предприниматели для внутреннего рынка закупили пшеничную муку, хлопчатобумажную пряжу и ткань, различные виды текстильных изделий, спиртовой раствор йода, базовое масло (госконцерн «Туркменнебит») на общую сумму свыше 36,578 млн манатов.