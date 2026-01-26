Volkswagen Touareg не только жив, но и получил в Китае топовую версию с V6

Volkswagen представил в Китае обновлённую версию флагманского внедорожника Touareg. Модель получила название Touareg 2026 3.0 TSI Elite и предлагается по цене 756 тыс. юаней (108,4 тыс. долларов). Она ориентирована исключительно на китайский рынок.

Автомобиль получил пакет Obsidian Black Sport Package. Он предусматривает чёрные бамперы в стиле R, чёрную окантовку окон, корпуса зеркал и рейлинги на крыше. Также в машине установлены матричные фары IQ.LIGHT HD и 21-дюймовые чёрные легкосплавные диски Leeds.

В салоне стоят мультимедийный комплекс Discover Pro с экраном диагональю 15,05 дюйма, 12-дюймовая цифровая приборная панель, передние сиденья с 18 электрическими регулировками, атмосферная подсветка с 30 цветами, четырёхзонный климат-контроль, система бесключевого доступа, электропривод двери багажника и аудиосистема Dynaudio Consequence.

Touareg 2026 оснащён 3,0-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 340 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и полным приводом 4Motion с межосевым дифференциалом Torsen. Также предусмотрены адаптивная пневматическая подвеска с пятью режимами регулировки, восемь режимов движения и система ночного видения для езды в тёмное время суток.