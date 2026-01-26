TikTok в США разрешил сбор точных данных о местоположении пользователей

В январе 2026 года TikTok обновил политику конфиденциальности для пользователей в Соединённых Штатах. Новые правила позволяют приложению собирать точные данные о местоположении пользователей.

Обладатели аккаунтов были уведомлены об изменениях в начале января. Обновление произошло сразу после перехода сервиса под новое руководство в рамках реорганизации бизнеса TikTok в США. Эти изменения уже вызвали обеспокоенность у многих пользователей и специалистов в сфере защиты данных.

Ранее американские власти неоднократно критиковали TikTok из-за рисков для безопасности данных и возможного доступа к ним со стороны китайских властей. На фоне этих опасений в 2025 году компания ByteDance заключила соглашение с американскими инвесторами, в число которых вошли Oracle, Silver Lake и MGX. В результате было создано совместное предприятие TikTok US. Приложение продолжило работать в стране и передало контроль над данными американских пользователей американским владельцам.

Обновлённая политика конфиденциальности вступила в силу в январе 2026 года. Представители TikTok заявляют, что сбор точных данных о местоположении используется для улучшения работы сервиса и персонализации контента при сохранении мер по защите данных пользователей.

Специалисты рекомендуют внимательно изучить новые условия и при необходимости изменить настройки конфиденциальности в приложении.