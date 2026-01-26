iPhone Air подешевел в Китае почти на 30% спустя несколько месяцев после старта продаж

Инсайдер Ice Universe сообщил о проблемах iPhone Air на китайском рынке. По его данным, смартфон за короткое время заметно подешевел, что может свидетельствовать о слабом спросе и необходимости стимулировать продажи.

На старте продаж iPhone Air предлагался в Китае по цене 7 499 юаней (около 1 075 долларов). Сейчас устройство можно приобрести уже за 5 499 юаней (примерно 788 долларов), то есть цена снизилась примерно на 27%, что нетипично для относительно новой модели.

Подобные скидки на смартфоны Apple обычно появляются ближе к завершению жизненного цикла устройства либо при возникновении заметных трудностей с продажами.

iPhone Air был представлен прошлой осенью как часть линейки iPhone 17. Модель выделяется ультратонким и лёгким корпусом и на данный момент является самым тонким смартфоном в истории Apple. После выхода iPhone Air интерес к подобному форм-фактору проявили и другие производители, однако, к примеру, Xiaomi решила отказаться от выпуска аналогичного устройства.