ЮНИСЕФ и благотворительный фонд Туркменистана обсудили вопросы помощи детям

Вице-президент Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова по лечебной деятельности Огулджахан Атабаева провела встречу с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане Джалпой Ратна. Об этом сообщила информационная программа «Ватан».

Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления многолетнего сотрудничества в интересах детей страны. Как отмечалось на встрече, забота о благополучии и здоровье подрастающего поколения является приоритетным направлением государственной политики Туркменистана.

Одним из основных вопросов встречи стала реализация Меморандума о взаимопонимании, подписанного между представительством ЮНИСЕФ в Туркменистане и Благотворительным фондом имени Гурбангулы Бердымухамедова. Этот документ является правовой основой для объединения усилий в решении задач, связанных с защитой прав детей.

Участники встречи отметили деятельность Благотворительного фонда, который за короткое время стал примером реализации гуманитарных принципов. Встреча подтвердила приверженность Туркменистана международному сотрудничеству в интересах здоровья и будущего детей, подчеркнули в программе «Ватан».