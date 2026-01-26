Узбекская Safia планирует экспортировать кондитерские изделия в Туркменистан

Узбекская компания по производству кондитерских изделий Safia намерена выйти на рынок Туркменистана и открыть там точки продаж по франшизе при нахождении надежных партнеров. Об этом сообщил один из основателей компании Бекзод Самигджонов, передает spot.uz.

По словам Самигджонова, компания уже запустила франшизную систему и открыла филиал в Таджикистане. «Если найдутся надежные партнеры, планируем открыть свои точки на основе франшизы и в таких соседних государствах, как Таджикистан, Кыргызская Республика и Туркменистан», – отметил он.

Представитель Safia также добавил, что в настоящее время компания уже вышла на рынки Казахстана и Таджикистана, а в планах – выход на рынки Туркменистана и Азербайджана.