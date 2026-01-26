Туркменистан и Грузия будут развивать сотрудничество межпарламентских групп дружбы

В Тбилиси прошла встреча посла Туркменистана Д.Сейитмаммедова с председателем Комитета Парламента Грузии по процедурным вопросам, председателем Грузино-туркменской межпарламентской группы дружбы Д.Матикашвили. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Стороны отметили высокий уровень двусторонних отношений и рассмотрели перспективы сотрудничества в различных сферах, в том числе в рамках международных организаций.

С удовлетворением был констатирован активный рост туркмено-грузинских отношений по парламентской линии, и особое внимание было уделено дальнейшему развитию сотрудничества между межпарламентскими группами дружбы.

В завершение встречи стороны выразили заинтересованность и готовность к дальнейшему укреплению партнерства по всем направлениям, представляющим общий интерес.