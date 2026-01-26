Президент Туркменистана открыл военный комплекс в Лебапском велаяте

Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами генерал армии Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия комплекса новых зданий и сооружений военных частей в Лебапском велаяте. Об этом сообщила информационная программа «Ватан».

Мероприятие было приурочено ко Дню защитников Отечества.

Комплекс, возведенный туркменскими строителями, включает плац, солдатскую столовую, дом культуры, казармы, медицинский пункт, спортивную площадку, автостоянку, вертолетную площадку, а также служебные, хозяйственные и бытовые здания. В сооружениях созданы все необходимые условия для военнослужащих.

В ходе ознакомления с объектом глава государства оставил памятную запись в книге почетных гостей. Президенту был преподнесен туркменский ковер с надписью «Независимый, вечно Нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов», посвященный девизу 2026 года.

Секретарь Совета безопасности Бегенч Гундогдыев от имени всех военнослужащих поблагодарил главу государства за открытие комплекса. Сердар Бердымухамедов поздравил присутствующих со знаменательным событием и пожелал успехов в службе.