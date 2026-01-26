Консульство Туркменистана в Астрахани провело конференцию в честь девиза 2026 года

Консульство Туркменистана в Астрахани провело конференцию, посвященную девизу 2026 года «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов». Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В рамках конференции прошла презентация книги Президента Туркменистана «Нейтралитет Туркменистана – светлый путь мира и доверия».

В мероприятии приняли участие руководитель отделения Гуманитарной ассоциации туркмен мира в Российской Федерации по Астраханской области, учитель туркменского языка средней школы имени Махтумкули Фраги в Астраханской области, а также студенты из Туркменистана, обучающиеся в Астраханской области.

Мероприятие было организовано с целью широкой популяризации смысла и значимости символа текущего года. Участники конференции подчеркнули, что 2026 год совпадает с 35-летием независимости Туркменистана, а девиз, выбранный на этот год, олицетворяет национальное достояние — ахалтекинских скакунов.