В «Google Фото» появился инструмент для создания мемов из личных снимков

Компания Google запустила новую функцию в сервисе Google Photos. В мобильном приложении для Android и iOS появился инструмент Me Meme, который позволяет создавать мемы на основе фотографий пользователя.

Функция работает на базе генеративного искусственного интеллекта и предлагает набор готовых шаблонов для создания персонализированных изображений. Новый инструмент доступен в тестовом режиме пользователям в США и находится в разделе «Творчество» приложения.

Для создания мема пользователю необходимо выбрать один из предложенных шаблонов и загрузить фотографию, на которой лицо отображается достаточно чётко. После этого изображение можно отредактировать и запустить генерацию мема.

Готовый результат сохраняется в библиотеке Google Photos. Также пользователь может повторно сгенерировать изображение или поделиться им с другими.