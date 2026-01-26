В Индии зафиксирована вспышка вируса Нипах, ВОЗ предупреждает о пандемическом потенциале

В штате Западная Бенгалия вблизи Калькутты выявлена вспышка вируса Нипах. По данным издания The Economic Times, подтверждено пять случаев заражения среди медицинских работников.

Власти ввели карантинные меры для около ста человек, контактировавших с инфицированными. Две медсестры находятся в критическом состоянии, одна из них — в коме. Предполагается, что заражение произошло при уходе за пациентом, который скончался до получения результатов анализов.

Вирус Нипах относится к особо опасным инфекциям с летальностью от 40 до 70%. Специфическая вакцина и лечение в настоящее время отсутствуют. Переносчиками инфекции являются летучие мыши, возможна передача через загрязнённые фрукты.

Среди симптомов заболевания — высокая температура, головная и мышечная боль, выраженная слабость. У части пациентов наблюдаются кашель, одышка и развитие пневмонии.

Всемирная организация здравоохранения включила вирус Нипах в список патогенов с пандемическим потенциалом.​​​​​​​​​​​​​​​​