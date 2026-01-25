Crocs и Lego объявили о партнёрстве и выпустят сабо в форме кубиков конструктора
Компании Crocs и Lego заключили многолетнее соглашение о сотрудничестве, сообщает Bloomberg. Финансовые условия партнёрства стороны не раскрывают. Сами компании официальные пресс-релизы не публиковали.
Первым продуктом совместной работы станут сабо, выполненные в форме кубиков конструктора Lego. В комплект с каждой парой обуви войдут фигурка Lego и четыре пары миниатюрных Crocs.
Первая партия будет представлена только во взрослых размерах.
Продажи коллекции начнутся 16 февраля 2026 года. Стоимость пары составит $150. Приобрести обувь можно будет на официальных сайтах обеих компаний. Кроме того, Lego планирует продавать сабо в избранных розничных магазинах.