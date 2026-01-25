Ученые обнаружили связь между кока-колой и депрессией у 55 000 участников

Ученые проанализировали данные 55 000 человек и обнаружили корреляцию между регулярным потреблением кока-колы и других сладких газированных напитков и психическими расстройствами.

Согласно результатам исследования, у любителей таких напитков риск развития депрессии оказался примерно на 40% выше по сравнению с теми, кто их не употребляет, сообщает Telegram-канал Toпор Live.

Исследователи также зафиксировали повышенную частоту случаев тревожности и других психических проблем среди участников, регулярно употребляющих кока-колу и аналогичные газированные напитки с высоким содержанием сахара.

По мнению специалистов, механизм воздействия связан с резкими колебаниями уровня глюкозы и инсулина в крови. После употребления сладкого напитка происходит быстрый подъем этих показателей, за которым следует столь же резкое снижение.

Ученые предполагают, что подобные колебания могут создавать нагрузку на организм, что потенциально проявляется в виде раздражительности и повышенной тревожности.