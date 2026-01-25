Туркменистан продлит дорожную карту сотрудничества с МОТ до конца 2026 года

Туркменистан планирует продлить действие дорожной карты мероприятий по сотрудничеству с Международной организацией труда (МОТ) до конца 2026 года, одним из приоритетных направлений определено укрепление политико-правовой базы для предотвращения принудительного труда, в том числе детского. Об этом заявил заместитель председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в ходе заседания правительства, сообщает TDH.

Как отметил глава МИД, Туркменистан проводит работу с МОТ в рамках многосторонних конвенций для обеспечения достойных условий труда и защиты прав всех сторон в трудовых отношениях. Взаимодействие между правительством страны и организацией осуществлялось в рамках дорожной карты мероприятий по сотрудничеству на 2024-2025 годы.

Учитывая позитивные результаты двустороннего партнерства, МИД предлагает продлить действие документа до конца 2026 года и привлечь к участию в реализации предусмотренных мероприятий представителей государственных органов и общественных организаций Туркменистана, доложил Мередов.

Министр подчеркнул, что мероприятия, обозначенные в дорожной карте, нацелены на решение важных задач. Помимо укрепления политико-правовой базы для предотвращения принудительного и детского труда, документ предусматривает совершенствование национальной законодательной базы и усиление работы по реализации юридически значимых мер.

Запланировано проведение государственными органами и профсоюзами целенаправленной работы по защите трудовых прав. Для проведения масштабных реформ предусматривается создание базы данных для расчетов, сбора и анализа соответствующих показателей трудовых прав.

Планируется продолжить регулярный диалог между МОТ и правительством Туркменистана, а также на систематической основе проводить двусторонние встречи между представителями МИД, Министерства труда и социальной защиты населения, профильных министерств и ведомств с экспертами МОТ для обсуждения мер по предотвращению детского труда.